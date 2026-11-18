Старший прокурор управления прокуратуры города Астаны Саида Сейтахметова на брифинге 18 ноября 2026 года разъяснила трудовые права казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Саида Сейтахметова напомнила, что трудовые отношения должны быть оформлены трудовым договором до допуска работника к выполнению обязанностей.

В документе, по ее словам, четко определяются характер работы, размер и условия оплаты труда, режим рабочего времени, а также предусмотренные гарантии и льготы.

"Отсутствие трудового договора по вине работодателя не лишает работника права на защиту: трудовые отношения считаются возникшими со дня фактического начала работы", – пояснила она.

Согласно статье 113 Трудового кодекса РК, заработная плата должна выплачиваться не реже одного раза в месяц, не позднее первой декады следующего месяца.

"При задержке работодатель обязан погасить задолженность и выплатить пеню за каждый день просрочки. При прекращении трудового договора все причитающиеся работнику выплаты должны быть произведены не позднее трех рабочих дней", – резюмировала прокурор.

7 октября 2026 года заместитель руководителя столичного департамента Комитета государственной инспекции труда Мурат Шакенов рассказал, что нужно сделать перед заключением трудового договора.