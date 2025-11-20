Запрет фиктивных договоров ГПХ: что изменится для фрилансеров и работодателей

Председатель Комитета государственной инспекции труда МТСЗН Мейрамбек Ахметов на брифинге в СЦК 20 ноября 2025 года разъяснил суть поправок по вопросам совершенствования безопасных условий труда и защиты трудовых прав работников, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилис одобрил в первом чтении проект закона, которым предлагается установить запрет на заключение договора гражданско-правового характера (ГПХ) при наличии в нем хотя бы одного признака трудового договора. Журналисты поинтересовались, как трудовые инспекторы будут выявлять такие договоры и что ждет работодателей.

"По таким фактам госинспекторы будут открывать проверку – выходить на это предприятие, изучать этот договор. Если в нем есть хотя бы одно из отличительных признаков трудового договора, то он выписывает предписание работодателю, где обяжет его заключить с работником трудовой договор, а не договор ГПХ, и в нем предусмотреть все обязательные требования, которые предъявляются к трудовому договору, – соцгарантии, отпуска, социальные перечисления, установленная заработная плата и так далее", – ответил Мейрамбек Ахметов.

Данный работодатель, по его словам, будет также привлечен к административной ответственности за допуск лица к работе без заключения трудового договора.

В 27-й статье Трудового кодекса РК указаны три признака индивидуального трудового договора:

выполнение трудовой функции по конкретной профессии, специальности, квалификации;

когда есть четкий трудовой распорядок и расписан рабочий день;

когда идут стабильные выплаты в виде зарплаты, обязательных пенсионных перечислений и так далее.

