#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
519.41
600.85
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
519.41
600.85
6.41
Общество

Запрет фиктивных договоров ГПХ: что изменится для фрилансеров и работодателей

Предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, сделка, сделки, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 17:53 Фото: pixabay
Председатель Комитета государственной инспекции труда МТСЗН Мейрамбек Ахметов на брифинге в СЦК 20 ноября 2025 года разъяснил суть поправок по вопросам совершенствования безопасных условий труда и защиты трудовых прав работников, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилис одобрил в первом чтении проект закона, которым предлагается установить запрет на заключение договора гражданско-правового характера (ГПХ) при наличии в нем хотя бы одного признака трудового договора. Журналисты поинтересовались, как трудовые инспекторы будут выявлять такие договоры и что ждет работодателей.

"По таким фактам госинспекторы будут открывать проверку – выходить на это предприятие, изучать этот договор. Если в нем есть хотя бы одно из отличительных признаков трудового договора, то он выписывает предписание работодателю, где обяжет его заключить с работником трудовой договор, а не договор ГПХ, и в нем предусмотреть все обязательные требования, которые предъявляются к трудовому договору, – соцгарантии, отпуска, социальные перечисления, установленная заработная плата и так далее", – ответил Мейрамбек Ахметов.

Данный работодатель, по его словам, будет также привлечен к административной ответственности за допуск лица к работе без заключения трудового договора.

В 27-й статье Трудового кодекса РК указаны три признака индивидуального трудового договора:

  • выполнение трудовой функции по конкретной профессии, специальности, квалификации;
  • когда есть четкий трудовой распорядок и расписан рабочий день;
  • когда идут стабильные выплаты в виде зарплаты, обязательных пенсионных перечислений и так далее.

Ранее мы писали, чем трудовой договор отличается от ГПХ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
В каких регионах Казахстана чаще всего задерживают зарплаты
17:07, Сегодня
В каких регионах Казахстана чаще всего задерживают зарплаты
Трудовые права пересмотрят в Казахстане
11:31, 19 ноября 2025
Трудовые права пересмотрят в Казахстане
Более 870 млн тенге задолжали работодатели своим сотрудникам в Казахстане
13:37, 25 июля 2025
Более 870 млн тенге задолжали работодатели своим сотрудникам в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: