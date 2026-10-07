#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
453.65
509.99
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
453.65
509.99
5.31
Общество

Что обязан прописать работодатель в трудовом договоре

Документы, папки, справки, бумаги, дела, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 15:25 Фото: freepik
Заместитель руководителя столичного департамента Комитета государственной инспекции труда Мурат Шакенов на брифинге 7 октября 2026 года рассказал, что нужно сделать перед заключением трудового договора, передает корреспондент Zakon.kz.

Мурат Шакенов отметил, что трудовой договор является основным правовым инструментом регулирования отношений между работником и работодателем.

"Трудовой договор должен содержать сведения о сторонах, трудовой функции, месте работы, сроке договора, дате начала работы, режиме рабочего времени и отдыха, размере и условиях оплаты труда и другие обязательные условия. Четкое определение трудовой функции позволяет установить круг обязанностей работника и не допускать необоснованного возложения дополнительных задач. Условия оплаты труда, рабочего времени и отдыха определяют основные обязательства работодателя и права работника", – пояснил спикер.

Он подчеркнул, что условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с требованиями законодательства.

"При вредных и опасных условиях труда работникам предоставляются предусмотренные законодательством гарантии и компенсации", – резюмировал Шакенов.

Судебный исполнитель Даурен Онласын на брифинге 10 сентября 2026 года рассказал, может ли безработный должник не платить алименты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
Читайте также
Трудовая книжка, трудовые книжки, трудовой стаж, трудовой документ, трудоустройство, работодатель, работодатели, работник, работники, сотрудник, сотрудники, профессия, профессии, работа
14:16, 02 сентября 2026
Сокращение штата: какие выплаты положены казахстанцам
Трудовая книжка, трудовые книжки, трудовой стаж, трудовой документ, трудоустройство, работодатель, работодатели, работник, работники, сотрудник, сотрудники, профессия, профессии, работа
16:38, 11 августа 2026
Сезонная работа в Казахстане: какие выплаты обязан сделать работодатель
Документы, папки, справки, бумаги, дела
18:52, 24 сентября 2026
Договор услуг вместо трудового: когда работнику положены отпуск и больничный
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Гауфф отбивает мяч
15:24, Сегодня
Гауфф проиграла на "тысячнике" в Пекине после новости о её выходе на Итоговый турнир WTA
Логан Дэй в матче с &quot;Ак Барсом&quot;
15:11, Сегодня
Защитник "Барыса" Логан Дэй возглавил рейтинг игроков КХЛ
SofaScore оценил игроков матча Казахстан - Фарерские острова
15:02, Сегодня
SofaScore оценил игроков матча Казахстан - Фарерские острова
Касым-Жомарт Токаев принял Тимура Турлова
14:47, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев принял президента Международной федерации шахмат Тимура Турлова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: