Что обязан прописать работодатель в трудовом договоре
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Заместитель руководителя столичного департамента Комитета государственной инспекции труда Мурат Шакенов на брифинге 7 октября 2026 года рассказал, что нужно сделать перед заключением трудового договора, передает корреспондент Zakon.kz.
Мурат Шакенов отметил, что трудовой договор является основным правовым инструментом регулирования отношений между работником и работодателем.
"Трудовой договор должен содержать сведения о сторонах, трудовой функции, месте работы, сроке договора, дате начала работы, режиме рабочего времени и отдыха, размере и условиях оплаты труда и другие обязательные условия. Четкое определение трудовой функции позволяет установить круг обязанностей работника и не допускать необоснованного возложения дополнительных задач. Условия оплаты труда, рабочего времени и отдыха определяют основные обязательства работодателя и права работника", – пояснил спикер.
Он подчеркнул, что условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с требованиями законодательства.
"При вредных и опасных условиях труда работникам предоставляются предусмотренные законодательством гарантии и компенсации", – резюмировал Шакенов.
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