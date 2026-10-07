Что обязан прописать работодатель в трудовом договоре

Заместитель руководителя столичного департамента Комитета государственной инспекции труда Мурат Шакенов на брифинге 7 октября 2026 года рассказал, что нужно сделать перед заключением трудового договора, передает корреспондент Zakon.kz.

Мурат Шакенов отметил, что трудовой договор является основным правовым инструментом регулирования отношений между работником и работодателем.

"Трудовой договор должен содержать сведения о сторонах, трудовой функции, месте работы, сроке договора, дате начала работы, режиме рабочего времени и отдыха, размере и условиях оплаты труда и другие обязательные условия. Четкое определение трудовой функции позволяет установить круг обязанностей работника и не допускать необоснованного возложения дополнительных задач. Условия оплаты труда, рабочего времени и отдыха определяют основные обязательства работодателя и права работника", – пояснил спикер.

Он подчеркнул, что условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с требованиями законодательства.

"При вредных и опасных условиях труда работникам предоставляются предусмотренные законодательством гарантии и компенсации", – резюмировал Шакенов.

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