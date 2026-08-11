Сезонная работа в Казахстане: какие выплаты обязан сделать работодатель

Руководитель столичного Департамента Комитета государственной инспекции труда МТСЗН Ерлан Исмагулов на брифинге 11 августа 2026 года рассказал о трудовых правах сезонных и временных работников, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Исмагулов заявил, что временный или сезонный характер работы не означает временный характер трудовых прав.

"Работники, занятые по срочному трудовому договору, пользуются основными гарантиями, предусмотренными трудовым законодательством Казахстана. Сезонными признаются работы, выполняемые в силу климатических или иных природных условий в течение определенного периода – сезона, но не более одного года. В договоре обязательно указываются условие выполнения сезонной работы и период ее выполнения. Важной гарантией является то, что при заключении трудового договора на сезонные работы испытательный срок не устанавливается", – сказал спикер.

По его словам, сезонные и временные работники имеют право на своевременную и полную выплату заработной платы, безопасные условия труда, установленную продолжительность рабочего времени и отдыха, социальные гарантии и защиту своих трудовых прав.

"Независимо от продолжительности занятости работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда, своевременную оплату и все предусмотренные законом гарантии. При прекращении трудовых отношений должны быть произведены окончательные выплаты, включая компенсацию за неиспользованный отпуск", – отметил Ерлан Исмагулов.

8 июня 2026 года вступили в силу важные поправки в Трудовой кодекс. Теперь работодателю запрещено заключать вместо трудового договора с работником договор гражданско-правового характера (ГПХ).