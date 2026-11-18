На уловки "оператора сотовой связи" и "сотрудника банка" попалась второкурсница одного из вузов Актобе. Она перевела аферистам все свои сбережения с депозита, сообщает Zakon.kz.

Газета "Диапазон" со ссылкой на ДП Актюбинской области пишет, что неизвестный, позвонив девушке, представился работником сотового оператора и убедил ее продлить срок действия SIM-карты.

Когда студентка поверила ему, в дело вступил второй "специалист" – на этот раз из банка.

"Звонивший заявил классическую страшилку: мол, прямо сейчас мошенники пытаются повесить на нее кредит, поэтому срочно нужно спасать деньги. Единственным выходом испуганной студентке назвали перевод средств на некий "безопасный счет". Студентка поверила и сняла с депозита крупную сумму – около 10 млн тенге, которые она долгое время откладывала на оплату учебы. Переведя деньги злоумышленникам, она лишь спустя некоторое время осознала, что стала жертвой обмана", – говорится в сообщении.

В Департаменте полиции Актюбинской области напоминают простые правила безопасности:

Сотрудники банков и сотовых операторов никогда не просят переводить деньги на "безопасные счета". Таких счетов в природе не существует.

Ни под каким предлогом не выполняйте финансовые операции по указке незнакомцев, кем бы они ни представлялись – хоть полицейскими, хоть банкирами.

Не поддавайтесь психологическому давлению. Если вам звонят с тревожными новостями о деньгах или кредитах – просто положите трубку.

А вот в Костанае удалось предотвратить возможное мошенничество. Случай произошел возле банкомата в супермаркете. Пожилая женщина собиралась внести на счет крупную сумму – 500 тыс. тенге.