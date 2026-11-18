В ряде регионов Казахстана на 19 ноября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Жетысу ночью и утром в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области ночью и утром на севере, северо-востоке ожидается туман. На дорогах гололедица.

В Атырауской области ночью и утром на западе, юге ожидается туман.

В Мангистауской области ночью и утром на севере ожидается туман. Ветер юго-восточный, в центре области порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области ночью и утром на юге, в горных районах ожидается туман. Ветер юго-восточный, на востоке и в горных районах порывы 15-20 м/с. На севере и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы ночью и утром ожидается туман. В горах Иле Алатау (Медеуский и Бостандыкский районы) ночью и утром ожидается туман, ветер юго-восточный, временами порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области днем на западе, юге, в горных и предгорных районах ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере, юге, в горных районах ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, в горных и предгорных районах порывы 15-20 м/с. В Шымкенте днем ожидаются дождь, гроза, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане днем ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Жамбылской области ночью и утром на севере, юге, в горных районах ожидается туман. Ветер юго-восточный, ночью в горных районах, днем на севере и в горах порывы 15-20 м/с.

В области Улытау ночью и утром на западе, севере, в центре ожидается туман.

В Костанайской области ночью и утром на севере, востоке ожидаются снег, низовая метель, гололед. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный, ночью и утром на севере, востоке порывы 15-20 м/с. В Костанае ночью ожидаются снег, низовая метель, гололед, ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ночью и утром на западе, востоке, юге ожидается туман. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

В Павлодарской области на западе, юге, в центре ожидается туман. В Павлодаре ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере, востоке ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем на юго-востоке порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

В области Абай ночью и утром на севере, востоке ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, утром и днем в центре порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере ожидаются снег, низовая метель, гололед, днем на западе, севере – осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на западе, юге ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере, юге порывы 15-20 м/с, на западе и юге временами 25 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются снег, низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), гололед, ветер южный, юго-западный 15-20 м/с.

В Кызылординской области на севере, юге, в центре ожидаются гололед, туман. На юго-западе и северо-востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Кызылорде временами ожидаются гололед, туман.

В Акмолинской области ночью и утром на западе, севере ожидаются небольшой снег, гололед. На западе, юге области ожидается туман.

Ранее синоптики рассказали, что в трех крупнейших мегаполисах Казахстана ожидается контрастная погода: от -6°С до дождей и аномальных +20°С. Подробнее о том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 19 по 21 ноября 2026 года, можете узнать здесь.