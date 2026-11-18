Казахстанец оказался в реанимации после "безумного" ужина
Фото: akorda.kz
Необычное сочетание продуктов обернулось для жителя Петропавловска тяжелыми последствиями. После употребления острой лапши, газированного напитка и энергетика у мужчины развился острый приступ панкреатита, сообщает Zakon.kz.
Первые признаки ухудшения здоровья мужчина не воспринял всерьез, рассчитывая, что боль постепенно утихнет, пишет 18 ноября 2026 года издание Qazaqstan Media.
В больнице ситуация развивалась стремительно. Медикам пришлось принимать экстренные меры, чтобы спасти пациента.
"Пациента доставили в хирургическое отделение. Его состояние быстро ухудшалось, поэтому врачи провели экстренную операцию. После нее мужчину перевели в реанимацию, а из-за серьезных проблем с дыханием подключили к аппарату ИВЛ", – рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.
В общей сложности лечение заняло 20 дней. Сейчас мужчина уже выписан из больницы. Перед выпиской он лично поблагодарил медицинских работников за помощь и заботу.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Казахстана подготовило масштабные поправки в правила оказания амбулаторной помощи.
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