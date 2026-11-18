Первые признаки ухудшения здоровья мужчина не воспринял всерьез, рассчитывая, что боль постепенно утихнет, пишет 18 ноября 2026 года издание Qazaqstan Media.

В больнице ситуация развивалась стремительно. Медикам пришлось принимать экстренные меры, чтобы спасти пациента.

В общей сложности лечение заняло 20 дней. Сейчас мужчина уже выписан из больницы. Перед выпиской он лично поблагодарил медицинских работников за помощь и заботу.