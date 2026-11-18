Министерство здравоохранения Казахстана подготовило масштабные поправки в правила оказания амбулаторной помощи. Нововведения должны упростить получение справок, выписку рецептов и прохождение обследований для пациентов с хроническими заболеваниями, сообщает Zakon.kz.

Проект соответствующего приказа появился на портале "Открытые НПА". Главная цель инициативы – четко распределить пакеты медицинских услуг между гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и системой ОСМС, а также избавить казахстанцев от необходимости по несколько раз записываться в поликлинику ради разных бумаг.

"Согласно проекту, во время одного приема врач сможет не только провести осмотр, но и при наличии медицинских показаний выписать рецепт, оформить справку и оказать предусмотренные профилактические услуги. Если пациент одновременно проходит плановое наблюдение по другому хроническому заболеванию, результаты соответствующих мероприятий также смогут учитываться в рамках текущего приема без оформления отдельного посещения", – говорится в документе.

Кроме того, Минздрав намерен сделать обследования более гибкими и доступными. Ведомство хочет закрепить минимальные перечни медуслуг, которые при необходимости можно будет расширить в зависимости от состояния здоровья человека.

"В сложных клинических случаях дополнительные обследования будут назначаться по решению группы специалистов с соответствующим обоснованием в медицинской документации. В частности, планируется расширить предусмотренные правилами возможности диагностики вирусных гепатитов В и С, включая применение экспресс-методов. Также уточняются перечни обследований по ОСМС для пациентов с отдельными хроническими заболеваниями, в том числе с нарушениями свертывания крови и заболеваниями нервно-мышечной системы. Все дополнительные исследования будут назначаться врачом с учетом медицинских показаний", – отмечается в сообщении.

Изменения призваны разгрузить и самих медиков, сократив бюрократию на приеме. В ведомстве поясняют, что цифровизация возьмет на себя значительную часть рутинной работы с бумагами.

"Упростится и работа врачей. Часть сведений о приеме, включая оказанные услуги и выписанные рецепты, планируется учитывать автоматически в медицинских информационных системах. Это позволит сократить ручное оформление документов и уделять больше времени пациентам. Кроме того, проект предусматривает отдельное закрепление перечней амбулаторных услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Это позволит четче определить, в рамках какого пакета предоставляется необходимая медицинская помощь", – подчеркивается в пояснении.

В итоге объем помощи для каждого казахстанца планируют определять индивидуально – исходя из состояния здоровья и медицинских показаний. Ожидается, что это сделает походы в поликлиники заметно удобнее, особенно для тех, кто вынужден наблюдаться у врачей постоянно.

Публичное обсуждение проекта продлится до 4 декабря 2026 года.

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