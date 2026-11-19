В Алматы в рамках пилотного проекта начали тестировать технологию дистанционного измерения выбросов автомобилей прямо в транспортном потоке, сообщает Zakon.kz.

В Управлении экологии и окружающей среды 19 ноября 2026 года рассказали, что система OPUS RSE фиксирует фактический уровень загрязняющих веществ в выхлопных газах без необходимости останавливать транспорт.

"Ранее специалисты ТОО "Eco Almaty" провели переговоры с испанской компанией OPUS о внедрении технологии дистанционного экологического мониторинга автотранспорта. Для испытаний компания предоставила переносное оборудование RSD6000, которое устанавливают на дорогах в разных районах города", – рассказали в управлении.

Фото: акимат Алматы

Замеры рассчитаны на 12 дней в течение двух недель. Места установки будут ежедневно менять, чтобы проверить работу системы при различной интенсивности движения. Представитель OPUS обеспечит техническое сопровождение, калибровку оборудования и проверку полученных данных.

Фото: акимат Алматы

По итогам испытаний специалисты проанализируют уровень автомобильных выбросов, сравнят показатели с международными данными и предложат критерии для выявления транспортных средств с повышенным уровнем загрязнения.

"Кроме того, будут определены возможные точки размещения оборудования для постоянного мониторинга. Результаты пилотного проекта помогут оценить эффективность технологии и возможность ее дальнейшего применения для экологического контроля автотранспорта в Алматы", – отметили в управлении.

Фото: акимат Алматы

Там добавили, что новшество носит исключительно исследовательский характер.

6 ноября 2026 года в Управлении экологии и окружающей среды Алматы перечислили основные источники загрязнения воздуха в городе. Оказалось, что около 60% годового объема выбросов загрязняющих веществ приходится на автотранспорт.