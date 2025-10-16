В Алматы активизировали проверки выхлопов у автомобилей
Согласно данным городского акимата, такие проверки проводятся ТОО "Eco Almaty" с сотрудниками дорожной полиции в рамках регулярного экологического контроля по утвержденному акиматом Алматы плану мероприятий.
"Они направлены на снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха и позволяют оценить токсичность выхлопных газов и выявить нарушения экологических норм среди автотранспортных средств".Пресс-служба акимата Алматы
Так, с 4 по 10 октября 2025 года специалисты проверили 224 автомобиля.
Из них:
- 138 работали на бензиновом и газовом топливе;
- у 23 зафиксировано превышение допустимых уровней вредных веществ;
- среди 64 дизельных автомобилей у почти половины (26) превышение норм токсичности и дымности.
Регулярные проверки помогают своевременно выявлять источники загрязнения и принимать меры по их устранению, что способствует улучшению качества воздуха в городе, отметили в Управлении экологии и окружающей среды Алматы.
Стоит отметить, что в Алматы разработан проект правил охраны атмосферного воздуха "О введении специальных экологических требований в области охраны атмосферного воздуха". Основная цель правил – системно снизить уровень загрязнения атмосферы мегаполиса.
Согласно данным Управления экологии Алматы, до 60% всех выбросов в городе приходится на автотранспорт, оставшаяся доля – на частный жилой сектор и стационарные источники загрязнения (промышленные предприятия, бани, объекты общепита, строительства).
"Реализация правил позволит улучшить экологическую ситуацию, особенно в зимний период, и создать более комфортные условия для жизни алматинцев", – уверены специалисты.