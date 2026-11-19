В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 19 ноября 2026 года, озвучили познавательную деталь при получении водительского удостоверения, сообщает Zakon.kz.

С вопросом к специалистам обратился житель Казахстана. Его интересовало, может ли он получить права, если счета находятся под арестом.

На этот запрос в госкорпорации ответили утвердительно. Согласно ответу ведомства, арест счетов сам по себе не запрещает получение водительского удостоверения.

"Если вы успешно сдали экзамены и нет ограничений именно на выдачу ВУ (например, лишения права управления по решению суда), то наличие ареста банковских счетов не является основанием для отказа в получении прав". НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

В начале ноября казахстанцам подсказали, как восстановить один из самых важных документов для водителя.