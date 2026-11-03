Казахстанцам подсказали, как восстановить один из самых важных документов для водителя

В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 3 ноября 2026 года, подсказали казахстанцам, куда обратиться, что нужно для оформления и сколько стоит изготовление нового свидетельства о регистрации транспортного средства (СРТС), сообщает Zakon.kz.

Прежде всего стоит уточнить, что СРТС – один из важных документов для каждого автовладельца, но иногда он может потеряться в самый неподходящий момент. Однако расстраиваться не стоит – если это произошло, документ можно восстановить.

Так, восстановить СРТС можно через:

спецЦОН;

банки второго уровня;

портал цифрового правительства.

"Для этого осмотр автомобиля не требуется", – подсказали в госкорпорации.

С собой, как уточнили специалисты, необходимо лишь взять удостоверение личности и в спецЦОНе заполнить заявление об утере, оплатить госпошлину.

Размер госпошлины за выдачу нового СРТС составляет 1,25 МРП (5 406 тенге). В 2026 в Казахстане 1 МРП равен 4 325 тенге.

Уже после оформления заявления можно получить новый СРТС.

Также сказано, что государственный номер автомобиля при этом менять не нужно, если он нового образца.

"Если обращается не владелец автомобиля, потребуется документ, подтверждающий полномочия представителя". Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

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