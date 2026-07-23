Казахстанцам рассказали о важной детали при получении водительских прав
Фото: freepik
Специалисты НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" подсказали казахстанцам одну деталь при получении водительских прав, сообщает Zakon.kz.
Так, житель Казахстана задал вопрос специалистам 23 июля 2026 года.
"Скоро получаю водительское удостоверение. Можно ли заранее принести свои фотографии, чтобы их использовали при оформлении?" – спросил будущий водитель.
Казахстанцу ответили отрицательно.
"При оформлении водительского удостоверения фотографирование проводится на месте в Специализированном центре обслуживания населения (СпецЦОНе)".Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"
Ранее стало известно, что делать казахстанцам, которые не могут сами прийти в ЦОН.
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