Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров встретился со спортсменами региона, показавшими высокие результаты на 47-м чемпионате мира по армрестлингу, прошедшем в Нью-Дели, Индия, сообщает Zakon.kz.

На торжественном собрании спортсменам, завоевавшим золотые медали на мировых соревнованиях, были вручены благодарственные письма акима области, денежные сертификаты, а два спортсмена получили ключи от квартир.

От всей души поздравляю всех вас с высокими результатами на чемпионате мира! В этих соревнованиях приняли участие около 2 000 спортсменов из 67 стран мира. Честь нашей страны защищали 70 спортсменов, из них 32 спортсмена из Туркестанской области завоевали 17 золотых, 6 серебряных, 9 бронзовых медалей. За каждой победой стоит упорство спортсмена, кропотливый труд и неустанный труд тренеров. Ваши победы – пример для подрастающего поколения и большая гордость. Желаю больших успехов спортивному клубу "Шардара Армспорт". Сегодня в области особое внимание уделяется развитию массового спорта и спорта высших достижений, широкой пропаганде национальных видов спорта. Работа по развитию спортивной инфраструктуры в регионе будет продолжена. Еще раз поздравляю с победами! Продолжайте прославлять Казахстан и высоко нести голубой флаг нашей страны! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия вашим семьям, больших успехов и новых побед в предстоящих соревнованиях! – сказал Нуралхан Кушеров.

Отметим, в 47-м чемпионате мира, проходившем в столице Индии с 26 октября по 7 ноября 2026 года, приняли участие около двух тысяч спортсменов из 67 стран. 32 спортсмена из Туркестанской области в составе сборной Казахстана завоевали 17 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

В числе спортсменов, завоевавших золотые медали на чемпионате мира, – Нурдаулет Айдархан, выступивший в весовой категории 85 кг. Он в 13-й раз стал чемпионом мира. В весе 55 кг золотую медаль завоевал Ердаулет Нурмахан, став шестикратным чемпионом мира. А в весе 60 кг Нурсултан Алдан и в весе 65 кг Улболсын Эльмурат во второй раз завоевали титул чемпиона мира.

Также чемпионами мира стали: в весе 60 кг – Улжан Оралбай, в весе 70 кг – Ырысты Оразхан, среди спортсменов с ограниченными возможностями в весе 90 кг – Улыкбек Куралбаев, в весе 50 кг – Жарылкасын Рустембек, в весе 65 кг – Бекжан Кожантай, в весе 70 кг – Асылжан Базарбай, в весе 75 кг – Асылжан Бекжигит, в весе 80 кг – Турарбек Турганбек, в весе 85 кг – Нурболат Басымбек и в весе 90 кг – Ердаулет Мухамбетов.

Спортсмены, ставшие лучшими на мировой арене по армрестлингу, воспитаны в спортивном клубе "Шардара Армспорт" Шардаринского района. Клуб, созданный в 2001 году по инициативе Армана Карсыбаева, за более чем четверть века подготовил для страны множество чемпионов. В период с 2001 по 2026 годы около 150 спортсменов, подготовленных здесь, стали чемпионами мира, 119 спортсменов стали призерами чемпионатов мира. Также 26 спортсменов завоевали Кубок мира, 5 спортсменов стали чемпионами всемирных комбат-игр. На чемпионатах Азии 347 спортсменов стали победителями, 284 спортсмена стали призерами.