Полиция Алматы расследует конфликт парня и девушки, дошедший до драки. При этом девушка пожаловалась на бездействие стражей порядка, сообщает Zakon.kz.

Ее обращение к общественности появилось в соцсетях. Девушка заявила о нападении коллеги, мастера спорта. На кадрах видно, что у нее гематома на глазу. Она также сообщила, что в больнице ей диагностировали сотрясение головного мозга, также она пожаловалась на ухудшение зрения и плохое самочувствие.

Потерпевшая заявила, что в полиции у нее не хотели приниматься заявление. Затем она написала заявление в eOtinish. Но с ней и после этого никто не связался. Девушка боится, что дело замнут, потому что парень, с ее слов, хвастался наличием связей.

На эти заявления 19 ноября 2026 года отреагировали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы.

"В одном из строительных магазинов Алматы между коллегами произошла ссора, в ходе которой мужчина применил физическую силу в отношении женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело. 19-летний подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. В ходе расследования изучены записи камер видеонаблюдения, позволившие установить дополнительные обстоятельства произошедшего. В частности, зафиксировано, что женщина также наносила удары своему коллеге. Ее действиям будет дана правовая оценка", – сообщили в полиции.

Там заявляют, что распространяемая информация о том, что полиция не зарегистрировала уголовное дело и не назначила судебно-медицинскую экспертизу, не соответствует действительности.

"Расследование продолжается. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются объективно и всесторонне. Закон един для всех", – подытожили в ДП.

Другая скандальная история произошла в Алматы 10 ноября 2026 года. Ребенка избили на детской площадке. Его мать рассказала, что вышла защитить сына, а в итоге на нее написали заявление.