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Происшествия

Сигнал о массовой драке поднял полицию Алматы по тревоге

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 15:40 Фото: unsplash
В Алматы полицейские отреагировали на сигнал о массовой драке и предотвратили возможное развитие конфликта, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 22 июля 2026 года, раскрыли в пресс-службе департамента полиции (ДП) южной столицы:

"Сигнал о готовящейся массовой драке – и считанные минуты на реагирование... На пульт "102" поступило сообщение о группе агрессивно настроенных людей на пересечении улиц Улугбека и Алтынсарина в Ауэзовском районе. Однако к моменту прибытия патрульных участники конфликта уже разъехались. Ориентировки на автомобили BMW и BYD были незамедлительно переданы всем наружным нарядам. В результате слаженных действий патрульной полиции Алатауского и Ауэзовского районов обе машины были оперативно блокированы на пересечении пр. Рыскулова и ул. Немировича-Данченко".

Отмечается, что всего в полицию доставлены восемь человек, среди которых одна женщина.

По предварительным данным, конфликт мог возникнуть на почве личных взаимоотношений.

"Все участники прошли медицинское освидетельствование и были доставлены в Управление полиции Алатауского района. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и последовательность произошедшего".Пресс-служба ДП Алматы

По итогам проверки, как заверили стражи порядка, действиям каждого участника будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что полиция Алматы разбирается в конфликте мужчины и девушки. Причина – они рассказали две версии одной ночи.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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