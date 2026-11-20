Несколько госпорталов станут недоступны в Казахстане: названа причина
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В Министерстве труда и социальной защиты населения РК предупредили о временном ограничении доступа к информационным ресурсам экосистемы Enbek, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, с 22:00 19 ноября 2026 года до 08:00 23 ноября 2026 года в связи с техническими работами будет ограничен доступ к следующим информационным ресурсам:
enbek.kz, migration.enbek.kz, career.enbek.kz, hr.enbek.kz, passport.enbek.kz, skills.enbek.kz, competence.enbek.kz, aleumet.egov.kz.
Сообщается, что после завершения технических работ доступ к порталам будет восстановлен в штатном режиме.
Ранее в Минтруда пояснили, как работает калькулятор оценки благосостояния казахстанцев.
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