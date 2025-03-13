Зарплата от 663 тыс. тенге: названы самые высокооплачиваемые профессии на электронной бирже труда

В феврале 2025 года на электронной бирже труда Enbek (ЭБТ) было размещено 121,8 тыс. вакансий и 132,3 тыс. резюме. Об этом сегодня, 13 марта, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в сравнении с январем количество вакансий увеличилось на 23,2%, а число резюме снизилось на 31% (-59,6 тыс.).

Самые высокие оклады предлагались:

главным строителям (в среднем от 663 тыс. тенге);

руководителям проектов в телекоммуникациях (~653 тыс. тенге);

руководителям по разработке продуктов (~625 тыс. тенге).

Наибольшую заработную плату ожидали соискатели, претендующие на позиции:

руководителей IT-подразделений (в среднем от 1,3 млн тенге);

инспекторов энергосистемы (~1,3 млн тенге);

геофизиков (~1,2 млн тенге).

"Больше всего вакансий было размещено предприятиями в сферах информации и связи (40,9 тыс.), образования (26,6 тыс.) и здравоохранения (9,3 тыс. вакансий). При этом в сфере здравоохранения наиболее востребованы были санитары (1,5 тыс.) и медицинские сестры (1,3 тыс. вакансий)". Пресс-служба МТСЗН РК

В квалификационной структуре спроса лидируют высококвалифицированные соискатели (59% от всех вакансий), далее следуют среднеквалифицированные (29%) и неквалифицированные (12%).

"В региональном разрезе наибольший рост вакансий отмечается в Западно-Казахстанской (+301%), Восточно-Казахстанской (+156%) и Карагандинской (+76%) областях. В то же время наибольшее снижение вакансий зафиксировано в области Жетысу (-33%), Шымкенте (-26%) и Мангистауской области (-25%)". Пресс-служба МТСЗН РК

Со стороны предложения наиболее заметное снижение числа резюме отмечено в Мангистауской области (-46%, или 5,8 тыс. единиц), области Жетысу (-45%, или 4,3 тыс. единиц) и Жамбылской области (-44%, или 6,3 тыс. единиц).

"По гендерной структуре изменений не зафиксировано: женщины по-прежнему ищут работу чаще (53%), чем мужчины (47%). Возрастная категория 26-35 лет остается самой активной (26,6%), за ней следует группа 36-45 лет (26,1%). Доля молодежи до 25 лет составляет 14,9%, а соискателей старше 55 лет – 12%". Пресс-служба МТСЗН РК

Таким образом, как отметили в Минтруда, в феврале 2025 года на ЭБТ наблюдался заметный прирост числа вакансий при одновременном сокращении числа резюме. Высококвалифицированные специалисты по-прежнему наиболее востребованы, особенно в сферах IT, образования и медицины. При этом сохраняется разрыв между предложением и ожиданиями по заработным платам как в отраслевом, так и профессиональном разрезе.

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В январе 2025 года активность работодателей и соискателей на ЭБТ проявлялась по-разному: если количество вакансий в сравнении с декабрем 2024-го сократилось на 5,2%, составив 98,9 тыс. единиц, то количество резюме увеличилось в 2,5 раза – до 191,9 тыс. единиц. Подробнее об этом здесь.