В Испании эксперт по питанию Ана Лусон рассказала, почему популярные промышленные соусы превращают полезные блюда в опасный "коктейль" из скрытого сахара и масел, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание HuffPost, специалист советует внимательно изучать состав продуктов на упаковке, так как за привлекательными этикетками часто скрываются усилители вкуса и вредные жиры.

"Проблема промышленных соусов никогда не была в самом продукте. Ловушка в том, что они могут превратить здоровое блюдо в "коктейль" из сахара и рафинированных масел", – поясняет Ана Лусон.

По словам нутрициолога, худшими вариантами для здоровья являются магазинный кетчуп, соус барбекю, дешевые майонезы и "нулевые" заправки, где сахар заменен искусственными подсластителями, раздражающими микробиоту.

В качестве полезной альтернативы эксперт рекомендует использовать оливковое масло первого отжима, натуральную дижонскую горчицу, специи, нефильтрованный яблочный уксус, а также готовить домашние заправки из йогурта или авокадо всего за пару минут.

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