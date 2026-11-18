Не все так безобидно: какие популярные соусы могут навредить здоровью
Как пишет издание HuffPost, специалист советует внимательно изучать состав продуктов на упаковке, так как за привлекательными этикетками часто скрываются усилители вкуса и вредные жиры.
"Проблема промышленных соусов никогда не была в самом продукте. Ловушка в том, что они могут превратить здоровое блюдо в "коктейль" из сахара и рафинированных масел", – поясняет Ана Лусон.
По словам нутрициолога, худшими вариантами для здоровья являются магазинный кетчуп, соус барбекю, дешевые майонезы и "нулевые" заправки, где сахар заменен искусственными подсластителями, раздражающими микробиоту.
В качестве полезной альтернативы эксперт рекомендует использовать оливковое масло первого отжима, натуральную дижонскую горчицу, специи, нефильтрованный яблочный уксус, а также готовить домашние заправки из йогурта или авокадо всего за пару минут.
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