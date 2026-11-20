В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана выступили с важным заявлением. Оно касается граждан, которые продолжают садиться за руль после лишения водительских прав, сообщает Zakon.kz.

Как напомнила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Акбота Боранова, безопасность на дорогах зависит от каждого из нас.

"Но, к сожалению, некоторые водители даже после лишения прав продолжают садиться за руль. Несмотря на запрет суда, они сознательно нарушают закон и подвергают опасности других участников дорожного движения. Только за последние пять дней полиция задержала 245 таких водителей. Из них 115 подвергнуты административному аресту, еще 130 – оштрафованы. Все 245 автомобилей водворены на штрафстоянки", – заявила она.

Спикер подчеркнула, что позиция МВД однозначна: лишение водительских прав означает полный запрет на управление автомобилем.

"Никаких исключений быть не может. Полиция будет жестко пресекать подобные нарушения. Здесь речь идет не просто о соблюдении правил, а о жизни и безопасности людей", – отметила Акбота Боранова.

Закон и порядок начинаются с ответственности каждого из нас.

18 ноября 2026 года МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением об уголовной ответственности за ложные сообщения о терроризме.