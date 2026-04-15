Почти тонна всего за 10 дней: в МВД заявили о раскрытии "семейных схем" и задержаниях в Алматы и области

В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана сегодня, 15 апреля 2026 года, заявили о ликвидации "семейных схем" наркосбыта в Алматы и Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Как отметил заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Куандык Альжанов, системная работа по пресечению каналов поставки и сбыта наркотиков на территории страны проводится министерством в рамках принципа "Закон и Порядок".

"Практика показывает тревожную тенденцию: все чаще в наркопреступления вовлекаются близкие родственники, формируя так называемые "семейные схемы". В Алматы задержан автомобиль, в котором два родных брата перевозили синтетические наркотики альфа-PVP общим весом около 1 кг. Старший, ранее судимый, вовлек в преступную деятельность своего младшего брата. При задержании также изъят обрез гладкоствольного ружья и боеприпасы к нему. В Алматинской области ликвидирована фитонарколаборатория, организованная двумя братьями 1996 и 1998 г. р. В арендованном доме с целью дальнейшего сбыта они выращивали марихуану в особо крупном размере. Изъято 102 горшка с кустами марихуаны общим весом 61 кг, светодиодные фитолампы, системы вентиляции и другое оборудование", – рассказал он.

Также замглавы комитета МВД проинформировал о еще одном факте: житель Алматы, воспользовавшись доверием своей сестры, работая закладчиком, фасовал наркотики в ее квартире. При задержании изъято более 100 zip-lock пакетов и около 500 г мефедрона.

"Всего за 10 дней апреля из незаконного оборота изъято около 1 тонны наркотических средств, из них более 800 кг – синтетики. Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания. По указанным фактам проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов") УК РК, санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества". Куандык Альжанов

По его словам, противодействие наркопреступности остается одним из приоритетных направлений деятельности МВД.

"Любые попытки наладить производство и сбыт наркотиков будут пресекаться жестко и бескомпромиссно. Работа в данном направлении продолжается", – подчеркнул Куандык Альжанов.

Ранее стало известно, что с начала 2026 года в Казахстане изъяли почти три тонны наркотиков.