В МВД заявили о задержании преступной группы в Алматы

Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана пресекли попытку криминального давления на предпринимателей в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 27 марта 2026 года, раскрыли в пресс-службе ведомства:

"27 марта в Алматы в рамках проведенной оперативной разработки реализован комплекс следственно-оперативных мероприятий по уголовным делам, связанным с похищением человека и причинением тяжкого вреда здоровью. В результате скоординированных действий установлены и задержаны все причастные лица. Проведено 17 санкционированных обысков. Из незаконного оборота изъято огнестрельное оружие, включая боевые пистолеты и автомат Калашникова без идентификационных номеров, а также около 500 боеприпасов различного калибра".

По имеющейся оперативной информации, изъятое оружие и боеприпасы планировали использовать для оказания криминального давления на представителей бизнеса.

В МВД подчеркнули, что своевременное пресечение противоправной деятельности позволило не допустить тяжких последствий.

