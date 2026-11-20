В Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы сегодня, 20 ноября 2026 года, рассказали о проводимых работах по обеспечению безопасности дорожного движения возле школ, больниц и других социально значимых объектов, сообщает Zakon.kz.

Интересным в этом списке перечислений является установка широких искусственных дорожных неровностей (ИДН) вблизи трех школ: №209, №174 и №159.

Как отмечают специалисты, главное преимущество таких конструкций заключается в том, что они гораздо лучше видны водителям издалека, выдерживают высокие транспортные нагрузки и эффективно снижают скорость потока.

Также известно, что по улице Жубанова идут работы по освещению двух пешеходных переходов.

Немного ранее жителей Алматы предупреждали об ограничениях в ближайшее время. Так, с 23 ноября 2026 года на участке улицы Алма-Арасан от экопоста до магазина "Нурбота" ограничат движение сроком на один месяц,