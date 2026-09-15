Масштабная реконструкция вокзала Алматы-1 близится к финалу: появились новые кадры
Фото: Instagram/almaty_transport
О том, как изменился облик одного из главных вокзалов Алматы, рассказали и показали в городском Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве подчеркивают, что на сегодняшний день, 15 сентября 2026 года, масштабная реконструкция вокзала Алматы-1 выполнена почти на 80%.
"Продолжаются работы внутри здания, обновление фасада, инженерных систем и платформ. Параллельно благоустраивается привокзальная площадь и устанавливаются новые остановки", – отмечают специалисты.
Также сказано, что ежедневно на объекте находятся более 500 работников.
Действующее трехэтажное здание вокзала Алматы-1 было построено и введено в эксплуатацию в 1976 году (самая первая временная станция появилась здесь еще в 1929 году). Масштабные работы по модернизации здания начались в марте 2025 года. Ранее объект также проходил через капитальный ремонт в 2007 году.
То, как именно будет выглядеть вокзал после реконструкции, в пресс-службе Министерства транспорта демонстрировали еще 18 февраля 2026 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript