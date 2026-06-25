Еще три улицы станут односторонними: в Алматы запускают дорожный эксперимент
Теперь, согласно новой схеме, одностороннее движение будет организовано:
- по ул. Прокофьева на участке от пр. Абая до ул. Малая Абая в северном направлении;
- по ул. Малая Абая на участке от ул. Прокофьева до ул. Брусиловского в восточном направлении;
- по ул. Туркебаева на участке от ул. Сатпаева до ул. Толе би в северном направлении.
Специалисты подчеркивают, что эти изменения направлены на повышение пропускной способности улично-дорожной сети, снижение транспортной нагрузки и сокращение количества конфликтных ситуаций на дорогах.
"Решение принято по результатам анализа транспортной ситуации, а также с учетом обращений жителей района. Ожидается, что новая схема позволит упорядочить движение транспорта и повысить безопасность дорожного движения".Пресс-служба Управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы
Стоит особо отметить, что одностороннее движение вводится в пилотном режиме.
По итогам мониторинга и оценки эффективности принятых мер будут рассмотрены дальнейшие решения по организации дорожного движения на данном участке.
В ведомстве напомнили, с 18 июня в Алматы ввели одностороннее движение в Медеуском районе по пр. Достык на участке от ул. Гоголя до пр. Жибек Жолы в северном направлении, а также по ул. Зенкова на участке от ул. Макатаева до ул. Гоголя в южном направлении.
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Кроме того, одностороннее движение уже организовано в Ауэзовском районе по ул. Атамекен (мкр. Атамекен) на участке от дома №103 до дома №108 в южном направлении.
Эксперты ранее уже подробно объясняли, как изменение движения на улицах Алматы повлияет на пропускную способность и бизнес.