На заседании Курултая принято решение о создании Молодежного совета при Курултае Республики Казахстан I созыва. С инициативой выступила депутат Курултая Дана Медеуова.

"Я возлагаю большие надежды на патриотичную молодежь, которая поведет нашу нацию вперед", – отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана. Создание Молодежного совета станет одним из механизмов реализации этого потенциала. Новая площадка объединит активную молодежь страны, обеспечит продвижение ее инициатив и наладит прямой диалог с депутатским корпусом, в том числе по вопросам законотворчества.

Фото: Курултай

Необходимость создания Совета обусловлена значительной ролью молодого поколения в развитии страны. Сегодня в Казахстане проживает около 6 миллионов граждан в возрасте от 14 до 35 лет – практически каждый третий житель. Молодые казахстанцы реализуют социальные проекты, предлагают решения в сферах экологии, образования, цифровизации и поддержки семей. Однако многие инициативы остаются без необходимой поддержки и не выходят за пределы регионов. Среди направлений деятельности – развитие международного молодежного сотрудничества и продвижение инициатив казахстанской молодежи на мировых площадках.

Фото: Курултай

Соответствующим положением будет определен порядок формирования и работы Совета. В его состав войдут депутаты, представители молодежных организаций, регионального актива и молодых специалистов с обеспечением широкого представительства всех регионов.

"Важно, чтобы энергия, инициативность и профессиональный потенциал молодого поколения были востребованы уже сегодня. Молодежь должна иметь возможность предлагать идеи и участвовать в их реализации, вносить вклад в принятие общественно значимых решений", – подчеркнула Дана Медеуова.

Таким образом, Молодежный совет при Курултае станет постоянной площадкой для диалога молодежи и государства, обеспечив системную работу с инициативами из регионов и расширив участие в общественной жизни Казахстана.