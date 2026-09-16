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Общество

С акимами и министрами: как будет работать Общественная палата при Курултае

Здание Курултая, Курултай РК, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 12:27 Фото: Zakon.kz
Депутат Курултая Айдос Сарым на брифинге в Курултае рассказал, будут ли министров и акимов приглашать на заседания Общественной палаты и в каком формате будет проходить обсуждение законопроектов, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ уточнили, будут ли министров и акимов приглашать на заседания Общественной палаты для обсуждения реализации законов и как будет выстроен этот процесс.

"Давайте начнем с того, что слово "отчитываться" – неправильное слово. Общественная палата не является контрольной организацией. Контрольной структурой является сам Курултай. Поскольку у нас стоит задача слушаний, обсуждений законопроекта еще до концептуального рассмотрения, естественно, каждый госорган и инициатор законопроекта будет заинтересован в том, чтобы прийти и максимально ясно и четко объяснить цели и задачи этого проекта", – озвучил депутат.

По его словам, также есть общественные слушания, когда проводятся тематические заседания.

"На них тоже приходили министры и акимы. Никто нам в этом не отказывал. Вопрос в том, чтобы состоялся хороший диалог, чтобы люди могли задать вопросы и получить на них качественные ответы. И все-таки прийти к какому-нибудь знаменателю. Поэтому акимы и министры будут. Не переживайте", – сказал Айдос Сарым.

Ранее депутаты на пленарном заседании приняли решение о создании Общественной палаты при Курултае Республики Казахстан I созыва.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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