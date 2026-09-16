Общественная палата будет работать при Курултае

Депутаты на пленарном заседании 16 сентября 2026 года приняли решение о создании Общественной палаты при Курултае Республики Казахстан I созыва, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Айдос Сарым отметил, что Общественная палата должна стать постоянно действующей площадкой прямого диалога депутатов с экспертами, научным сообществом, представителями гражданского общества, профессиональных объединений и регионов.

"Речь идет не просто о дополнительной площадке для обсуждений. Одной из главных задач Палаты должна стать общественная и экспертная экспертиза законопроектов. Принципиально важно проводить ее на раннем этапе – на стадии "нулевого чтения". Здесь можно предметно обсудить основные положения законопроекта скорректировать и дополнить. Это позволит заранее услышать альтернативные позиции, профессиональные оценки, возможные замечания и предложения по наиболее важным законодательным инициативам, то есть наша задача – не только информировать общество об уже подготовленных решениях. Необходимо создавать реальную возможность участвовать в их обсуждении еще на этапе формирования законодательных подходов", – считает депутат.

По его словам, эксперты должны иметь возможность непосредственно участвовать в обсуждении законопроектов, работать с депутатами, вносить конкретные предложения.

"Конструктивные идеи таким образом получат дальнейшее рассмотрение уже в рамках законодательного процесса. Вместе с тем работа Палаты не должна ограничиваться только законопроектами. На ее площадке необходимо обсуждать наиболее актуальные вопросы общественно-политического и социально-экономического развития. Прежде всего это те вопросы, по которым особенно востребованы профессиональная оценка, открытая дискуссия и обратная связь с обществом", – добавил Айдос Сарым.

Предлагается сформировать Общественную палату при Курултае в составе 50 человек. В нее предлагается включить депутатов Курултая от всех фракций политических партий, представителей гражданского общества и экспертного сообщества, неправительственных и профессиональных организаций, регионов, специалистов различных отраслей.

"Уверен, что такая площадка позволит сделать законодательную работу более открытой и содержательной, учитывать различные позиции и, самое главное, повышать качество принимаемых нами законов, отвечающих реальным запросам граждан", – резюмировал депутат.

Ранее депутаты Курултая одобрили в первом чтении законопроект о ратификации изменений в обязательства Казахстана в рамках ВТО. Новые правила должны сделать регулирование сферы услуг более прозрачным.