В ЗКО в рамках акции "Таза Қазақстан" продолжается работа по охране окружающей среды. По поручению руководства ДП ЗКО полицейские пешком обследуют лесные массивы, овраги и другие труднодоступные места за пределами населенных пунктов, выявляя несанкционированные свалки, сообщает prosud.kz.

По поручению руководства ДП ЗКО сотрудники полиции пешком обследуют лесные массивы, овраги и другие труднодоступные места за пределами населенных пунктов, выявляя несанкционированные свалки.

В результате выявлено около 50 стихийных свалок. По 36 фактам в местные исполнительные органы направлены рекомендательные письма для организации уборки. К работам привлекли специальную технику, остальные участки сотрудники полиции очистили самостоятельно.

Особое внимание уделено оврагам вдоль автодороги "Уральск – Саратов". Несмотря на наличие специального полигона, мусор обнаружен еще до подъезда к нему. Здесь выявлено шесть свалок. Среди отходов – строительные материалы, листовой металл, автомобильные детали и тракторные шины.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Еще пять мест сброса мусора обнаружены в районе Меловых горок. Пять свалок выявлены в лесных массивах вдоль автодороги "Уральск – Таскала". Там находились бытовые и строительные отходы, материалы для ограждений.

Рейды позволяют обнаруживать свалки, скрытые среди деревьев, кустарников и в глубоких оврагах. Рейды охватывают также участки, скрытые от глаз прохожих и водителей.

"Это конкретный результат совместной работы по защите окружающей среды. Сотрудники полиции выявили места несанкционированного сброса отходов и приняли необходимые меры для организации их ликвидации, а акиматы обеспечили проведение уборки с привлечением специальной техники. Таким образом, взаимодействие позволило последовательно решить проблему – от выявления загрязненных участков до их очистки", – отметил руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Марат Мулдашев.

Сохранение чистоты зависит не только от рейдов, но и от ответственного отношения каждого жителя к природе. Несмотря на наличие полигонов, некоторые граждане продолжают оставлять мусор в оврагах, лесах и вдоль дорог. Это загрязняет окружающую среду.

"Призываем жителей области не выбрасывать бытовые, строительные и другие отходы в неустановленных местах, а доставлять их на специально предназначенные полигоны. Чистота родного края зависит от сознательности каждого из нас", – подчеркнул старший инспектор группы природоохранной полиции Управления полиции Уральска Азамат Абилов.

Работа будет продолжена в дальнейшем.