Более 400 казахстанских водителей наказали за слив нечистот и выгрузку мусора в неположенных местах
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С начала акции "Таза Қазақстан" выявлено более 300 тыс. правонарушений за загрязнение окружающей среды и мест общего пользования, сообщает Zakon.kz.
В полиции рассказали, что некоторые граждане и организации пренебрегают правилами управления отходами и благоустройства. К примеру, за нарушение правил благоустройства в части складирования строительного мусора на прилегающей территории одного из столичных домов привлекли к ответственности строительную компанию. В отношении правонарушителя приняли меры административного взыскания.
"Во взаимодействии с общественностью ведется работа по пресечению фактов несанкционированного слива нечистот и выгрузки мусора. С апреля прошлого года, то есть с начала акции, к ответственности привлечено более 400 водителей грузового и ассенизаторского транспорта", – отметили в полиции.
Стражи порядка призывают граждан бережно относиться к окружающей среде. Добавив, что такие нарушения фиксируются с помощью дронов и камер видеонаблюдения.
1120 стихийных свалок обнаружили в Казахстане в 2024 году.
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