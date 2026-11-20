В Управлении здравоохранения Алматы 20 ноября 2026 года отреагировали на распространяющиеся в соцсетях сообщения об очередях в больницах из-за "валящего с ног" вируса, особенно у детей, сообщает Zakon.kz.

Горожане рассказывают о высокой температуре, которую трудно сбить, и долго сохраняющемся кашле. Обращают внимание и на длинные очереди к врачам.

Алматы, что за вирус? Больницы переполнены! В приемном покое очередь по 50 человек! Очень много болеющих, особенно детей. У многих симптомы одинаковые: высокая температура до 39-40°C, которая тяжело сбивается и снова поднимается.

Температура у ребенка 39 и не спадает, сегодня отказалась от инфекционки – госпитализации. Сказали, что живая очередь и очень много детей.

Мои дети переболели, температура поднималась до 40,5 градусов. Температура держалась 4 дня. Ибуфен каждые 4 часа и большое количество воды, прям много. Заставляла. На 5-й день температура спала. Сейчас кашель сохранился.

Адская температура, сбивается на полтора часа и обратно. Сказали, фарингит такой. Сейчас кашель остался по ночам особенно.

Да, был у сына, ему 12 лет. Температура по 4 часа держится, вызвала скорую, оказалась ангина. Я подозревала, но чтобы по 4 часа держалась температура, это что-то. Слава богу, вылечила за три дня.

Вирус ужасный, я с сыном с октября болела, он выздоровел, а у меня кашель остался и сейчас, как осложнение, двусторонняя пневмония. Надо обязательно долечиваться и детям, и взрослым, вирус коварный очень.

На тревогу горожан ответили в Управлении здравоохранения Алматы.

"В связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в Алматы принимаются дополнительные меры для обеспечения доступности медицинской помощи детям. Оснований для паники нет. В детской городской клинической инфекционной больнице планируется развернуть 67 резервных коек. Таким образом, коечный фонд увеличится с 360 до 427 мест", – сообщили там.

Отмечается, что с 1 по 20 ноября в приемные отделения больницы поступило 14 166 обращений. Госпитализированы 2 773 ребенка (19,6%), остальным 80,4% помощь оказана без госпитализации.

За октябрь-ноябрь зарегистрировано 6 482 случая госпитализации. Основные причины:

ОРВИ – 52,8%;

энтеровирусная инфекция – 18,6%;

пневмония – 14,9%;

острые кишечные инфекции – 5,3%;

корь – 3,5%.

"На долю ОРВИ и пневмонии приходится 67,7% всех госпитализаций. Существенных изменений в структуре детской заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не отмечается", – добавили в управлении.

В больнице при этом организовано круглосуточное дежурство врачей-инфекционистов. Прием пациентов проводится по принципу медицинской сортировки (триажа): в первую очередь помощь получают дети в наиболее тяжелом состоянии.

"Уважаемые родители! При первых симптомах ОРВИ обращайтесь в поликлинику по месту прикрепления. При ухудшении состояния ребенка незамедлительно вызывайте скорую помощь. Госпитализация проводится только по медицинским показаниям. Просим сохранять спокойствие и своевременно обращаться за медицинской помощью", – обратились к алматинцам медики.

2 ноября 2026 года в Министерстве здравоохранения РК заявили о спаде заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). С 22 по 28 октября в стране зарегистрировали 74 689 случаев ОРВИ.