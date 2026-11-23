В Астане водителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, арестовали на 15 суток. Также его лишили права управления транспортными средствами, а авто водворили на коммунальную стоянку, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 22 ноября 2026 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП) столицы, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий (ДТП) стражи порядка усилили контроль за соблюдением Правил дорожного движения (ПДД).

"В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" сотрудники полка патрульной полиции остановили автомобиль марки Toyota. В ходе проверки от водителя исходил резкий запах алкоголя. Согласно результатам медицинского освидетельствования, у него установлено алкогольное опьянение средней степени". Пресс-служба ДП Астаны

По данному факту в отношении водителя возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 608 Кодекса РК об административных правонарушениях.

"По решению суда правонарушитель подвергнут административному аресту сроком на 15 суток и лишен права управления транспортными средствами сроком на 7 лет. Автомобиль водворен на коммунальную стоянку". Пресс-служба ДП Астаны

В связи с вышеизложенным полиция напомнила казахстанцам, что управление транспортным средством в состоянии опьянения представляет прямую угрозу жизни и здоровью всех участников дорожного движения.

За подобные правонарушения законодательством предусмотрена строгая ответственность.

22 ноября 2026 года сообщалось, что в Астане в рамках республиканского ОПМ "Правопорядок" проходят усиленные рейды.