В Астане продолжается республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок". Полицейские усилили патрулирование улиц, проверяют общественные места и проводят профилактические рейды, сообщает Zakon.kz.

По данным столичного департамента полиции, с начала мероприятия выявлено более 1200 административных правонарушений.

Особое внимание уделяется соблюдению общественного порядка, миграционного законодательства и безопасности дорожного движения.

В частности, за нарушения законодательства в сфере миграции иностранцами и лицами без гражданства составлено 97 административных материалов. Кроме того, к ответственности за нарушения миграционного законодательства привлечены 22 человека, а 20 иностранных граждан выдворены из Казахстана.

В полиции призвали жителей и гостей столицы соблюдать законодательство и сообщать о выявленных правонарушениях.

Ранее в МВД рассказали о последних операциях полиции и итогах борьбы с наркопреступностью за первую декаду ноября.