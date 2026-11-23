В АО "Национальные информационные технологии" в ответ на запрос Zakon.kz рассказали, какие технологии будут использоваться для подтверждения личности кандидатов при сдаче экзаменов на водительские права в онлайн-режиме.

В ведомстве сообщили, что для минимизации рисков подмены личности и обеспечения объективности экзамена предусмотрена многоуровневая система идентификации и автоматизированного прокторинга.

"Пройти тестирование может исключительно гражданин, оформивший заявку на получение услуги. Персональная ссылка на экзамен формируется для конкретного заявителя, направляется в его личный кабинет eGov и не может быть использована другими лицами. Перед началом тестирования система проводит идентификацию кандидата путем сверки его фотографии с изображением в профиле", – говорят в АО "НИТ".

Дополнительно экзаменуемый должен подключить смартфон в качестве второй камеры и продемонстрировать помещение, в котором будет проходить экзамен. Это позволяет контролировать не только самого кандидата, но и его рабочее место и окружающую обстановку.

"На протяжении всего экзамена ведутся видеозапись, аудиоконтроль и запись экрана. Система также проверяет устройство на наличие запрещенных программ, средств удаленного доступа, виртуальных машин, дополнительных мониторов, VPN и Proxy. Экзаменационное окно работает в полноэкранном режиме, а переключение на другие окна блокируется. Все действия и возможные нарушения автоматически фиксируются системой. По итогам тестирования выявленные инциденты передаются на рассмотрение уполномоченному лицу, которое оценивает обстоятельства прохождения экзамена", – пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Казахстане сдать на права можно будет в онлайн-режиме.