В Казахстане теоретический экзамен на водительские права теперь можно сдать онлайн, сообщает Zakon.kz.

Хорошей новостью 23 ноября 2026 поделились в Цифровом правительстве eGov.kz.

"Пройти теоретическую часть экзамена на знание Правил дорожного движения (ПДД) можно дистанционно, без посещения ЦОНа. Для этого достаточно иметь компьютер или ноутбук. Новый формат позволяет сэкономить время и пройти тестирование в удобном месте. При этом возможность сдать теоретический экзамен в ЦОНе также сохраняется", – рассказали в eGov.kz.

Как воспользоваться услугой через eGov Mobile

Авторизуйтесь в приложении eGov Mobile;

перейдите в раздел "Услуги ЦОН" и выберите "Онлайн сдача теории";

выберите соответствующую категорию водительского удостоверения;

подтвердите согласие на доступ к персональным данным через SMS с номера 1414;

оплатите услугу;

получите персональную ссылку на экзамен в Личном кабинете eGov.

Ссылка на тестирование будет доступна через персональный компьютер и действительна в течение 30 дней с момента оплаты.

Отмечается, что экзамен проходит с применением средств идентификации и мониторинга. Персональная ссылка предназначена только для заявителя и не может быть использована другими лицами.

Это не первое новшество, упрощающее процесс получения водительских прав в Казахстане. Теперь, например, если вы не сдали экзамен с первого раза, пересдать можно уже на следующий рабочий день. При этом ограничений по количеству попыток нет. А если сдали теорию, но не получается сдать вождение, то в следующий раз теорию заново сдавать не нужно. Подробнее о новых правилах можно почитать здесь.