Мужчина устроил погром в полицейском участке в Павлодаре. Как его за это наказали, 23 ноября 2026 года рассказали в суде по административным правонарушениям, сообщает Zakon.kz.

1 ноября 2026 года около 05:00 часов мужчина, находясь в помещении контрольно-пропускного пункта северного отдела полиции Павлодара, умышленно повредил казенное имущество: рабочий стол, монитор QMAX, процессор Delux, шкаф для хранения личных вещей доставленных и задержанных, кнопку тревожной сигнализации, кабелегоны, автономный контроллер СКУД, блок питания, а также оборвал провода. Материальный ущерб составил 200 000 тенге.

"В судебном заседании Ш. вину в совершении административного правонарушения признал. В содеянном раскаивается. Обстоятельства правонарушения, время и место его совершения не оспаривал. Материальный ущерб обязался возместить", – отметили в суде.

Инспектор полиции в суде рассказал, что в тот день мужчина был доставлен в северный отдел полиции, где, находясь в помещении КПП, намеренно повредил имущество.

Постановлением суда павлодарец признан виновным и ему назначено административное взыскание в виде административного ареста сроком на 5 суток.

Постановление вступило в законную силу.

Другого павлодарца задержали после устроенного им дебоша в пассажирском автобусе: ударил водителя и распылил ему в лицо неизвестное вещество.