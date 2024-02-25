Погром в полицейском участке устроил житель ВКО

Пьяного горожанина полицейский патруль обнаружил лежащим на снегу 3 января. Сотрудники полиции отвезли его в изолятор временного содержания, где мужчина устроил погром, сообщает Zakon.kz.

Как пишет yk-news.kz со ссылкой на материалы суда района Алтай, обнаружив себя в заточении, задержанный попытался выломать дверь камеры, затем взял лавку и разбил ее о дверь, после колотил ее телом.

"Все эти эскапады в итоге привели его на скамью подсудимых. С формулировкой "неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа", как и было обещано. В качестве улик были предъявлены останки многострадальной лавки и многочисленные свидетельства личного состава отдела полиции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что протрезвевший к тому времени мужчина заявил, что ничего не помнит, поскольку был пьян, но верит словам очевидцев и признает себя виновным.



В результате горожанину назначили 3 суток административного ареста.

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