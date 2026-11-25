Короткие сообщения остаются для бизнеса в Казахстане важным инструментом коммуникации с клиентом. Подробный разбор о том, как устроен этот рынок и какие каналы нужны клиенту.

Сегодня все больше компаний переводят уведомления клиентам в собственные приложения, минуя сотовых операторов. Для бизнеса это дешевле, но возникает вопрос: могут ли уведомления в приложениях полностью заменить SMS, когда речь идет о финансовых операциях, подтверждении личности и безопасности клиента? Обзор рынка провели специалисты Informburo.

Почему SMS уверенно сохраняют свое место на рынке

Сегодня SMS-коды подтверждения, уведомления о списаниях, статусы заказов доставляют клиентам три мобильных оператора: Kcell/Activ, Beeline и Tele2/Altel. Заказчики – финансовые организации, маркетплейсы, службы доставки и госсервисы – подключаются к ним через агрегаторов: местных (SMSC, Mobizon и др.) и международных (Infobip, Twilio и др.). Среди причин, по которым SMS сохранит позиции, специалисты называют универсальность и прозрачность.

Универсальность. SMS доставляется на любой телефон и устройство с GSM-модулем на территории Казахстана, а также работает в роуминге и без мобильного интернета и специального приложения. Для сервиса, которому нужно достучаться до каждого клиента, это главный аргумент.

Прозрачность. За каждым сообщением стоят оператор, договор, статус доставки и история отправки. В финансах, где любую операцию нужно уметь доказать, это весомое преимущество.

Защищенность. Инфраструктура оператор сотовой связи, как критически важный цифровой объект, принимает необходимые меры для обеспечения сервиса доставки коротких текстовых сообщений, распределенность и определенную независимость внутренних сервисов друг от друга, а также георезервирования инфраструктуры и защиту данных на территории Казахстана.

Уведомления в приложениях не гарантируют доставку

У каналов разные задачи. Уведомления в приложениях удобны для повседневного информирования: о статусе заказа, новых предложениях или событиях внутри сервиса. Но когда речь идет о подтверждении операций, кодах доступа и критически важных сообщениях, у SMS есть преимущество: им не нужны интернет, установленное приложение и его корректная работа.

Для бизнеса push-уведомления (уведомления в приложениях) дешевле SMS. Но у них есть ограничение. Даже в технической документации Apple сервис APNs (Apple Push Notification service) описан как работающий по принципу best effort, то есть "по возможности". Уведомления могут задерживаться, группироваться, ограничиваться и, как прямо указывает Apple, "в некоторых случаях не доставляться". Пока телефон офлайн, сервис хранит для приложения только одно, последнее уведомление (подробнее ознакомиться можно в технической документации Apple).

Когда уведомление касается рекламного предложения или статуса заказа, задержка может быть некритичной. Но если речь идет о списании средств, подтверждении операции, доступе к счету или подозрительной активности, требования к доступности канала должны быть существенно выше.

Кроме того, уведомление в приложении доходит, только если у человека есть интернет, приложение установлено и обновлено, уведомления разрешены, а сервисы доставки работают без сбоев. Если хотя бы одно условие не выполнено, клиент может пропустить напоминание о платеже, предупреждение о подозрительном входе или изменение условий кредита.

Некоторые события в мире показывают, что при ограничении и недоставки передачи данных (кейсы неработающими цифровыми платформами) push-уведомления и другие сервисы на базе передачи данных перестают функционировать в штатном режиме, что приводит к различным последствиям.

У SMS другая архитектура

Доставку обеспечивает сеть оператора, а сами SMS не зависят от мобильного интернета и не требуют никаких приложений. Это закреплено и в регулировании: по Правилам оказания услуг связи передача коротких текстовых сообщений относится к основным услугам сотовой связи, наравне с голосовыми вызовами. Кроме того, для SMS предусмотрен стандартный механизм технического подтверждения доставки сообщения на телефон. Абсолютной гарантии нет ни у одного канала, но именно поэтому для критически важных сообщений нельзя полагаться только на уведомления в приложениях.

Где без SMS не обойтись

Надежность доставки особенно важна для сообщений, от которых зависят деньги и безопасность клиента:

одноразовые коды (OTP) и подтверждение финансовых операций;

уведомления о списаниях и других операциях по счетам;

подтверждение регистрации и доступа к цифровым сервисам;

предупреждения о подозрительных операциях и других значимых событиях.

Для таких сообщений SMS стоит сохранить как базовый или обязательный резервный канал. Уведомления в приложениях могут оставаться удобным дополнением, но их использование не должно приводить к отказу от SMS там, где важны доступность и надежность доставки.

Есть и вопрос национальной безопасности. SMS проходят через инфраструктуру операторов, а значит, через системы для законных оперативно-розыскных мероприятий. Уведомления в приложениях идут по интернету напрямую на серверы компании. Банки и другие сервисы защищают эти данные по собственным строгим требованиям, но такие сообщения проходят вне инфраструктуры связи и механизмов законного доступа, которые для нее предусмотрены. Из-за этого возникают новые вопросы о том, как обеспечить законный доступ к таким сообщениям, когда он действительно нужен.

Звонки часто уходят в приложения

Все больше компаний встраивают голосовой вызов прямо в свои приложения. Курьер может позвонить получателю заказа через приложение службы доставки, а сотрудник компании – связаться с клиентом через интерфейс цифрового сервиса. Такие звонки идут через интернет, в том числе через мобильную передачу данных, и не обрабатываются как обычные голосовые вызовы оператора связи.

Для пользователя разница почти незаметна. Но для регулирования возникает вопрос: если цифровая платформа фактически предоставляет функцию голосовой связи, должны ли к ней применяться сопоставимые требования по идентификации участников, защите коммуникаций и взаимодействию с государственными органами?

Кто отвечает за безопасность

Операторы связи обязаны выполнять специальные требования законодательства и ежегодно вкладывают значительные средства в инфраструктуру безопасности: инструменты законного контроля связи, антифрод и защиту сети. По данным МЦИИР, антифрод-системы операторов заблокировали более 187 млн мошеннических звонков.

Традиционные голосовые вызовы регулируются законодательством о связи, включая требования к идентификации абонентов, противодействию мошенничеству и обеспечению оперативно-розыскных мероприятий. Голосовые коммуникации внутри банковских приложений, маркетплейсов и сервисов доставки могут подпадать под другие отраслевые требования. Вопрос в том, насколько эти требования сопоставимы с обязательствами операторов связи, прежде всего в части идентификации участников звонка, регистрации информации о соединении и взаимодействия с уполномоченными органами.

При этом часть голосовых коммуникаций переходит во внутренние сервисы платформ, а применимые к ним обязательства могут отличаться. Требования государства и связанные с ними расходы остаются на сетях операторов. Если платформа фактически предоставляет функцию голосовой связи, разумно ожидать, что и требования к ней будут сопоставимыми и пропорциональными.

Правила должны меняться вместе с рынком связи

Открытым остается вопрос: кто и как сможет увидеть финансовые сообщения в закрытых приложениях, когда это понадобится. От ответа зависят надежность связи, национальная безопасность и равные условия на рынке. Решать его стоит по двум направлениям.