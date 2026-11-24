Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев 24 ноября 2026 года на заседании правительства рассказал, сколько участков страны до сих пор остаются без устойчивой мобильной связи, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в 2024-2025 годах в Казахстане выявили 1 052 участка с проблемами мобильной связи, так называемых "белых пятна". На сегодняшний день проблемы со связью сохраняются на 213 из них.

"По каждому из этих участков акиматы должны выделить землю под объекты связи и обеспечить подключение к электросетям. Совместно с операторами акиматы должны разъяснить жителям, где установят оборудование и как это улучшит связь. В 2026 году при плановых замерах выявили еще 289 "белых пятен". На 70 участках проблему уже устранили. Там, где работы затянулись, операторам следует совместно использовать площадки и мачты", – продолжил Жаслан Мадиев.

Он подчеркнул, что участок снимают с контроля только после того, как повторные замеры подтвердят устойчивую связь.

"Акиматам необходимо заранее согласовать с Государственной радиочастотной службой условия договоров на проведение драйв-тестов. С января 2027 года акиматы совместно с уполномоченным органом должны начать проверку качества мобильной связи во всех селах страны", – заявил Жаслан Мадиев.

В своей презентации глава МИИЦР также представил данные о количестве участков с проблемами мобильной связи в разрезе регионов Казахстана, а также информацию о том, сколько "белых пятен" остается устранить каждому оператору связи.

Скрин с видео

Ранее заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев рассказал, как планируют обеспечить интернетом даже самые труднодоступные села страны.