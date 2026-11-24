Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев 24 ноября 2026 года на заседании правительства сообщил, что за три года инвестиции в телекоммуникационную отрасль превысят 1,3 трлн тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Мадиев заявил, что развитие телекоммуникационной отрасли является одним из ключевых факторов цифровой трансформации Казахстана.

"Наша цель – устранение цифрового неравенства и обеспечение равного доступ граждан ко всем преимуществам цифровизации. Отрасль демонстрирует устойчивый рост. По итогам текущего года ожидаем не менее 500 млрд тенге инвестиций в отрасль связи. Так, за три года объем инвестиций превысит 1,3 трлн тенге. За 2 года средняя скорость мобильного интернета выросла с 73,6 до 93,4 мегабита в секунду", – сказал спикер.

Он отметил, что, по прогнозу министерства, в этом году объем интернет-трафика более чем вдвое превысит уровень 2024 года.

29 октября 2026 года стало известно, что в Казахстане самолет оснастили системой высокоскоростного Wi-Fi, которая позволит пассажирам оставаться на связи даже в небе.