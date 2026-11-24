Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев 24 ноября 2026 года на заседании правительства рассказал, как планируют обеспечить интернетом даже самые труднодоступные села страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер напомнил, что в Казахстане 6 060 сел, и в рамках Нацпроекта "Доступный Интернет" до конца текущего года охват оптикой составит 3 704 села, или 61%.

"В следующем году еще до 1 863 сел будет доведена оптика. По итогам охват составит 92%. Оставшиеся 8% труднодоступных сел будут обеспечены спутниковым интернетом. Реализация проекта находится на особом контроле. В этой связи "Казахтелекому" необходимо усилить темпы работы и обеспечить завершение всех запланированных мероприятий в установленные сроки", – сказал Жаслан Мадиев.

Ранее Жаслан Мадиев сообщил, что за три года инвестиции в телекоммуникационную отрасль превысят 1,3 трлн тенге.