В Атырау определены лауреаты премии имени Таумана Амандосова
Цель конкурса – поддержка журналистов и средств массовой информации, вносящих вклад в развитие региональной журналистики, признание их профессиональных заслуг, а также поддержка молодых журналистов.
По итогам конкурса в номинации "Лучшее средство массовой информации" победу одержала областная общественно-политическая газета "Атырау". Номинация "Ақпарат айнасы" досталась корреспонденту районной общественно-политической газеты "Дендер" Саламату Базарбаеву. А в номинации "Лучший молодой журналист" лучшим признан собственный корреспондент телеканала "24KZ" по Атырауской области Асланбек Шыгыр.
На конкурс поступило более 40 заявок. Все работы прошли экспертизу специальной комиссии. Конкурс имени Таумана Амандосова направлен на поддержку средств массовой информации и специалистов отрасли, вносящих вклад в развитие региональной журналистики, – сказала руководитель управления внутренней политики Атырауской области Гульнур Суйеуова.
Отметим, что Тауман Амандосов внёс значительный вклад в изучение теории и практики казахской публицистики, а также в становление отечественной научной школы журналистики. Богатое наследие учёного, ставшего первым доктором наук по специальности "журналистика" в Казахстане и Центральной Азии, не утратило своей актуальности и сегодня.