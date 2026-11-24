В этом году исполняется 105 лет со дня рождения основоположника казахской журналистики, профессора Таумана Амандосова. В связи с этим в регионе прошла церемония вручения премии акима области имени Таумана Амандосова, сообщает Zakon.kz.

Цель конкурса – поддержка журналистов и средств массовой информации, вносящих вклад в развитие региональной журналистики, признание их профессиональных заслуг, а также поддержка молодых журналистов.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

По итогам конкурса в номинации "Лучшее средство массовой информации" победу одержала областная общественно-политическая газета "Атырау". Номинация "Ақпарат айнасы" досталась корреспонденту районной общественно-политической газеты "Дендер" Саламату Базарбаеву. А в номинации "Лучший молодой журналист" лучшим признан собственный корреспондент телеканала "24KZ" по Атырауской области Асланбек Шыгыр.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

На конкурс поступило более 40 заявок. Все работы прошли экспертизу специальной комиссии. Конкурс имени Таумана Амандосова направлен на поддержку средств массовой информации и специалистов отрасли, вносящих вклад в развитие региональной журналистики, – сказала руководитель управления внутренней политики Атырауской области Гульнур Суйеуова.

Отметим, что Тауман Амандосов внёс значительный вклад в изучение теории и практики казахской публицистики, а также в становление отечественной научной школы журналистики. Богатое наследие учёного, ставшего первым доктором наук по специальности "журналистика" в Казахстане и Центральной Азии, не утратило своей актуальности и сегодня.