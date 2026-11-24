Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев 24 ноября 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал сообщения о возможной утечке данных Верховного суда, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ уточнили, что в даркнете появилось объявление о продаже базы, предположительно содержащей данные Верховного суда Казахстана. По имеющейся информации, речь идет о более чем 500 млн записей с данными казахстанцев. Журналисты поинтересовались, что удалось установить по данному факту.

"В принципе в даркнете периодически появляются разные заявления, то или иное лицо якобы владеет данными казахстанцев, в том числе персональными данными. И зачастую бывает, что в этих данных содержится, грубо говоря, мусорная информация, различные фотографии, даже в том числе не казахстанцев, или другие файлы, что выясняется при проверке. Конкретно по этому случаю сейчас назначена проверка, она идет", – ответил Мадиев.

По его словам, Комитет информационной безопасности совместно с Комитетом национальной безопасности осуществляют эту проверку.

"Будет проверяться соответствующее содержание этой информации. При нарушении мы накладываем соответствующие штрафы должностным лицам, в том числе адмштрафы. Такие практики уже есть, где и первый руководитель, и сама организация понесли соответствующее наказание", – продолжил он.

Журналисты попросили привести конкретный пример утечки персональных данных, по факту которой расследование уже завершено и принято соответствующее решение.

"Были случаи, где по жалобам граждан, что в той или иной медицинской организации была утечка и якобы утекли данные 4 млн казахстанцев, была осуществлена проверка. Не подтвердилось, что там были данные 4 млн казахстанцев, но подтвердились факты нарушения требований информационной безопасности. И даже в таком случае, даже при том, что утечка не подтвердилась, но были нарушены требования, мы наложили штраф. Этот кейс, если я не ошибаюсь, это, по-моему, DamuMed, медицинская платформа", – сказал Мадиев.

Ранее Жаслан Мадиев рассказал о новых мерах борьбы с телефонным мошенничеством.