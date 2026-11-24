Казахстанцы смогут видеть, какая организация им звонит – новые правила мобильной связи

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Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев 24 ноября 2026 года на заседании правительства рассказал о новых мерах борьбы с телефонным мошенничеством, передает корреспондент Zakon.kz.

Мадиев заявил, что теперь для оказания услуг доступа в интернет и международной IP-телефонии операторам требуется лицензия. "Утвержден порядок взаимодействия операторов связи с Антифрод-центром Нацбанка. Вводится маркировка звонков от юридических лиц. Абонент сможет видеть на экране, какая организация ему звонит. При регистрации номера сотовой связи абонент должен пройти биометрическую аутентификацию. Уточнен и порядок верификации мобильных устройств. Проверка по IMEI-коду помогает выявлять нелегально ввезенные телефоны и устройства с подмененными кодами", – сказал он. Ранее Жаслан Мадиев сообщил, что за три года инвестиции в телекоммуникационную отрасль превысят 1,3 трлн тенге.

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