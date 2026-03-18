В Казахстане начнут уголовно наказывать за утечку персональных данных

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 18 марта 2026 года на заседании правительства рассказал об усилении ответственности за утечку персональных данных, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что особое внимание будет уделено повышению уровня киберкультуры. "Второе направление – усиление ответственности. Для повышения прозрачности и ответственности перед пользователями операторы будут обязаны уведомлять уполномоченный орган и самих граждан о фактах утечки персональных данных и информировать уполномоченный орган о начале обработки персональных данных", – сказал Мадиев. Кроме того, предусматривается: введение уголовной ответственности за массовое распространение персональных данных;

увеличение максимального размера административного штрафа до 5000 месячных расчетных показателей (МРП). Также будет продолжена оперативная работа с обращениями граждан и усилен государственный контроль в данной сфере.

