Общество

В Казахстане начнут уголовно наказывать за утечку персональных данных

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 09:56 Фото: pexels
Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 18 марта 2026 года на заседании правительства рассказал об усилении ответственности за утечку персональных данных, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что особое внимание будет уделено повышению уровня киберкультуры.

"Второе направление – усиление ответственности. Для повышения прозрачности и ответственности перед пользователями операторы будут обязаны уведомлять уполномоченный орган и самих граждан о фактах утечки персональных данных и информировать уполномоченный орган о начале обработки персональных данных", – сказал Мадиев.

Кроме того, предусматривается:

  • введение уголовной ответственности за массовое распространение персональных данных;
  • увеличение максимального размера административного штрафа до 5000 месячных расчетных показателей (МРП).

Также будет продолжена оперативная работа с обращениями граждан и усилен государственный контроль в данной сфере.

Ранее наиболее важные моменты новой Конституции назвал премьер-министр Олжас Бектенов.

Азамат Сыздыкбаев
