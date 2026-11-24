В 2023 году через 5G проходило 2% мобильного трафика в сети Kcell, а в 2026 году – уже 40%. Абоненты Kcell все больше пользуются мобильным интернетом через 5G, сообщает Zakon.kz.

Доля 5G в их трафике выросла в 20 раз. За тот же период среднее потребление мобильного интернета на одного абонента выросло почти втрое – примерно с 11 до 30,6 ГБ в месяц. Такие данные представил на заседании правительства РК Аскар Жамбакин, председатель правления АО "Кселл" (бренды Kcell и activ).

С 2023 по 2026 год Kcell направил 468 млрд тенге на развитие и обслуживание сети. Оператор одновременно разворачивал 5G и расширял покрытие 4G. Сегодня в зоне действия сети пятого поколения живут 64,3% населения Казахстана, а охват населения сетью 4G за этот период вырос с 72,5% до 92,7%.

Сегодня через 5G проходят 4 из каждых 10 гигабайт в нашей сети. А для человека, который живет в селе или едет по трассе из Астаны в Кокшетау, главный вопрос простой – сможет ли он воспользоваться интернетом там, где он ему понадобится. Поэтому мы одновременно расширяем покрытие в селах и вдоль дорог, а также развиваем 5G там, где растет потребление, – отметил председатель правления АО "Кселл".

В 2026 году Kcell обеспечил связью 4G 566 сельских населенных пунктов, а также расширил покрытие вдоль четырех трасс – из Астаны в Кокшетау, Караганду и Павлодар, а также из Шымкента в Туркестан. Лицензионные обязательства по развитию 4G и 5G компания выполнила досрочно.

В городах Kcell сосредоточился на отдельных кварталах, где требовалось улучшить покрытие.

В Шымкенте в первом квартале 2025 года 4G и 5G появились возле школ №97, 100 и 105 в микрорайоне Бадам-2. Год спустя обе сети стали доступны и возле школы №49 в 154-м квартале. Всего по Казахстану оператор устранил 366 из 514 "белых пятен", выявленных в 2024-2026 годах, – прокомментировал CEO оператора связи.

Также, по представленным на заседании данным, в Казахстане ежегодно демонтируют от 100 до 150 базовых станций. Одна из причин – радиофобия, требования местных жителей убрать оборудование из-за опасений по поводу радиоизлучения. После демонтажа связь в районе, который обслуживала станция, соответственно, может ухудшиться. Поэтому оператор проводит большую информационную работу совместно с министерством для минимизации подобных случаев.

С недавних пор для планирования, оптимизации и мониторинга сети Kcell использует искусственный интеллект. При аварии на базовой станции ИИ-ассистент указывает в заявке причину и предлагает инженерам план действий. Если связь ухудшилась в конкретном месте, специалисты могут ввести его координаты и получить объяснение.