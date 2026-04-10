Туризм

Южная Корея вводит бесплатный базовый мобильный интернет

Мобильный интернет в Южной Корее, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2026 02:22 Фото: pixabay
В июне 2026 года Южная Корея вводит гарантированный базовый мобильный интернет для всех пользователей, сообщает Zakon.kz.

9 апреля Министерство науки Южной Кореи объявило о плане, опубликовав материалы, которые объясняют, что теперь после исчерпания основного пакета трафика абоненты смогут продолжать пользоваться сетью на скорости до 400 Кбит/с без ограничений по объему.

"Нововведение затронет более семи млн пользователей", – говорится в сообщении ведомства.

По словам вице-премьера и министра науки и ИКТ Бэ Кёнхуна, доступ к онлайн-сервисам стал базовой необходимостью, поэтому государство намерено гарантировать его всем гражданам. Кроме того, мера направлена на восстановление доверия к телеком-операторам после недавних инцидентов с утечками данных и проблемами кибербезопасности.

"Мы должны не просто обещать не повторять ошибок, а предложить реальные изменения, которые почувствуют граждане", – отметил он.

Помимо введения базового интернет-доступа, три крупнейших оператора страны обязались:

  • запустить доступные тарифы 5G стоимостью до 20 тыс. вон или 14 долларов;
  • увеличить пакеты услуг для пожилых пользователей;
  • улучшить качество Wi-Fi в метро и поездах дальнего следования.

Правительство, в свою очередь, пообещало поддержать развитие сетевой инфраструктуры и исследования в области технологий, необходимых для внедрения решений на базе искусственного интеллекта. При этом операторам рекомендовано увеличить инвестиции не только в дата-центры, но и в сами сети, чтобы обеспечить равный доступ к новым цифровым сервисам.

Фото Алия Абди
Алия Абди
