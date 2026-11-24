Председатель Комитета телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Дамир Сейсембеков на пресс-конференции в правительстве 24 ноября 2026 года рассказал, сколько новых iPhone не прошли еще верификацию в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Дамир Сейсембеков отметил, что с конца сентября по октябрь текущего года, когда вышел iPhone 18, в сети появились 279 тыс. новых устройств. По его словам, 85% из них были приобретены в Казахстане и успешно верифицированы.

"15%, или 23 тыс. устройств, не прошли верификацию по разным причинам. Это явно фродовые заявки, с явным признаком предпринимательской деятельности, когда с одного IP-адреса подается заявка на тысячи телефонов. Ими занимаются компетентные органы… Скорее всего, привезены какими-то "серыми" дилерами или из-за рубежа. Согласно текущим правилам, в течение 30 дней у наших граждан и пользователей этих телефонов есть возможность верифицировать. В последующем они переходят в "черный" список и будут заблокированы", – подчеркнул спикер.

При этом он напомнил, что в Казахстане вступили в силу поправки в законы, согласно которым, если человек купил неверифицированный телефон, он может его вернуть продавцу в любой момент. При этом у продавца есть обязанность продавать только верифицированные телефоны.

22 сентября 2026 года сообщалось, что сотрудники таможенного поста "Ауежай – Астана" пресекли 10 фактов незаконного ввоза мобильных устройств. В общей сложности выявлено 223 смартфона iPhone 18 и 10 пар беспроводных наушников AirPods.