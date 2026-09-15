Маркировку звонков от компаний в Казахстане могут перенести

Председатель Комитета телекоммуникаций Дамир Сейсембеков 15 сентября 2026 года на пресс-конференции в правительстве рассказал, почему операторы связи попросили больше времени на внедрение обязательной маркировки звонков, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ спросили, когда в Казахстане начнет действовать обязательная маркировка звонков от юридических лиц и достигнуты ли соответствующие договоренности с операторами связи.

"Действительно, у нас вышли законодательные поправки, согласно которым необходима обязательная маркировка звонков от колл-центров и так далее. Ряд этих поправок уже вступил в силу. Сейчас в нашем министерстве разрабатываются и уже согласовываются правила оказания услуг связи, где будут закреплены определенные правила, каким образом это должно функционировать, и технические определенные моменты. У нас есть официальное обращение операторов. Они попросили внедрение с первого квартала 2027 года. Сейчас мы рассматриваем это. И я думаю, в любом случае мы, чтобы на бизнес тоже нагрузки не было, этот вопрос сейчас положительно рассмотрим", – сказал он.

Он также отметил, что внедрение маркировки звонков требует технических доработок не только со стороны сотовых операторов, но и других операторов связи.

"Соответственно, как я уже до этого говорил, вопрос был: у нас на сегодняшний день порядка более 11 операторов, которые имеют межгород-международную лицензию, более 70 операторов связи, активно функционирующих, которые предоставляют услуги связи населению. Соответственно, у всех необходимы доработки, поскольку они все оказывают услуги, в том числе и телефонии. Поэтому с такой просьбой операторы обратились. Сейчас, да, правила находятся на согласовании в госорганах. Я думаю, до середины октября уже приказ министра будет подписан, и там уже будут сроки", – продолжил Дамир Сейсембеков.

В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития 15 сентября рассказали, почему в Казахстане пока не может появиться четвертый сотовый оператор.