#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
447.8
516.76
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
447.8
516.76
5.3
Общество

Маркировку звонков от компаний в Казахстане могут перенести

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 11:50 Фото: pexels
Председатель Комитета телекоммуникаций Дамир Сейсембеков 15 сентября 2026 года на пресс-конференции в правительстве рассказал, почему операторы связи попросили больше времени на внедрение обязательной маркировки звонков, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ спросили, когда в Казахстане начнет действовать обязательная маркировка звонков от юридических лиц и достигнуты ли соответствующие договоренности с операторами связи.

"Действительно, у нас вышли законодательные поправки, согласно которым необходима обязательная маркировка звонков от колл-центров и так далее. Ряд этих поправок уже вступил в силу. Сейчас в нашем министерстве разрабатываются и уже согласовываются правила оказания услуг связи, где будут закреплены определенные правила, каким образом это должно функционировать, и технические определенные моменты. У нас есть официальное обращение операторов. Они попросили внедрение с первого квартала 2027 года. Сейчас мы рассматриваем это. И я думаю, в любом случае мы, чтобы на бизнес тоже нагрузки не было, этот вопрос сейчас положительно рассмотрим", – сказал он.

Он также отметил, что внедрение маркировки звонков требует технических доработок не только со стороны сотовых операторов, но и других операторов связи.

"Соответственно, как я уже до этого говорил, вопрос был: у нас на сегодняшний день порядка более 11 операторов, которые имеют межгород-международную лицензию, более 70 операторов связи, активно функционирующих, которые предоставляют услуги связи населению. Соответственно, у всех необходимы доработки, поскольку они все оказывают услуги, в том числе и телефонии. Поэтому с такой просьбой операторы обратились. Сейчас, да, правила находятся на согласовании в госорганах. Я думаю, до середины октября уже приказ министра будет подписан, и там уже будут сроки", – продолжил Дамир Сейсембеков.

В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития 15 сентября рассказали, почему в Казахстане пока не может появиться четвертый сотовый оператор.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
Читайте также
Социальные сети, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети
12:54, 11 августа 2026
Маркировка звонков от операторов связи – как это будет выглядеть
Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
12:29, 20 мая 2025
Верификацию смартфонов продлевают для физлиц в Казахстане до 25 июня
КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, скоростной поезд, Тальго, пассажиры
12:35, 01 апреля 2025
Когда во всех казахстанских поездах появится интернет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Денис Тевяшов выходит на поле судить
11:48, Сегодня
"Отказ судить из-за давления": чем известен арбитр матча "Астана" – "Кайрат" Тевяшов
Билли Джин Кинг призвала Роджера Федерера активнее поддерживать равенство призовых
11:26, Сегодня
Билли Джин Кинг призвала Роджера Федерера активнее поддерживать равенство призовых
Жанибек Алимханулы
11:05, Сегодня
Алимханулы призвал Турки организовать бой с Ширазом: как сорвался поединок в прошлом году
Александр Зверев позирует с кубком на US Open
10:53, Сегодня
Александр Зверев рассказал об отсутствии давления на US Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: