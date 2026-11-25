Найдены люди, разгромившие мемориал советским воинам в Таразе
Фото: ДП Жамбылской области
Полиция нашла тех, кто осквернил мемориал советским воинам на кладбище в микрорайоне "Карасу". Ими оказались трое учеников 7-го класса одной из школ города Тараза, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Жамбылской области 25 ноября 2026 года, несовершеннолетних поставили на профилактический учет. Их родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
"В адрес Управления образования и Комиссии по делам несовершеннолетних внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения. Расследование продолжается. Всем обстоятельствам произошедшего будет дана правовая оценка", – отметили в ДП.
19 ноября 2026 года стало известно, что в Таразе расследуют уголовное дело по факту вандализма – неизвестные повредили мемориал советским воинам на кладбище в микрорайоне "Карасу". В текущем году его полностью благоустроили и реконструировали в рамках совместной работы акимата города и Генерального консульства Российской Федерации в Алматы.
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